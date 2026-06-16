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Экономика

Pratt & Whitney закрывает завод в Нагарии и увольняет 600 сотрудников

Авиация
Рынок труда
Галилея
Промышленность
время публикации: 16 июня 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 10:31
Pratt & Whitney закрывает завод в Нагарии и увольняет 600 сотрудников
AP Photo/Frank Augstein

Американская авиационная корпорация Pratt & Whitney объявила о закрытии завода "Технологият Лахавим" в течение ближайшего месяца, и начала рассылать письма об увольнении оставшихся 600 сотрудников.

Завод, основанный Стефом Вертхаймером после Шестидневной войны и купленный Pratt & Whitney в 2022 году, должен был закрыться еще в 2025 году, однако решение о закрытии тогда было отложено.

На территории завода планируется возвести жилую и коммерческую недвижимость.

Согласно ранее подписанным соглашениям, деятельность подразделения по производству лопастей в промышленной зоне Тефен продолжится.

Руководство обязалось провести ярмарку вакансий, обеспечить работникам налоговые консультации за свой счет и выплатить увеличенные выходные пособия в соответствии с договором, заключенным в августе 2023 года.

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