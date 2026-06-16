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"Калькалист": половину американских дозаправщиков переведут из аэропорта Бен-Гурион на базы ЦАХАЛа

Авиация
США
время публикации: 16 июня 2026 г., 07:28 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 07:30
"Калькалист": половину американских дозаправщиков переведут из аэропорта Бен-Гурион на базы ЦАХАЛа
Yossi Aloni/Flash90

Как сообщает "Калькалист", кризис, созданный присутствием в аэропорту Бен-Гурион 74 американских самолетов-дозаправщиков, близок к разрешению.

Согласно изданию, в ближайшие дни 20 дозаправщиков будут рассредоточены между базами ВВС ЦАХАЛа по всей стране, а до конца месяца главный аэропорт страны покинут еще 17 самолетов.

Это должно позволить обеспечить нормальное расписание в летний сезон. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации на текущий момент не публиковалось.

Напомним, что, по оценке управления аэропортов, из-за того, что американские дозаправщики занимают большую часть авиационных стоянок, аэропорт Бен-Гурион не может нормально функционировать, особенно в летний сезон, когда количество авиарейсов увеличивается.

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