Смотрич повысил лимит безналоговых покупок в интернете до 130 долларов

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, устанавливающий лимит освобождения от НДС для частного импорта на уровне 130 долларов.

Напомним, что накануне Кнессет отменил предыдущий указ Смотрича, с 24 декабря 2025 года поднявший лимит с 75 долларов до 150 долларов.

25 парламентариев поддержали решение Смотрича и 59 проголосовали против.

Следует отметить, что подписание указа находится в юрисдикции министра финансов и не требует согласования Кнессета, однако Кнессет, по рекомендации финансовой комиссии, имеет право отменить указ в течение 60 дней с его вступления в силу.