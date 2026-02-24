x
Экономика

Смотрич повысил лимит безналоговых покупок в интернете до 130 долларов

Налоги
Импорт и экспорт
Бецалель Смотрич
время публикации: 24 февраля 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 21:23
Смотрич повысил лимит безналоговых покупок в интернете до 130 долларов
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, устанавливающий лимит освобождения от НДС для частного импорта на уровне 130 долларов.

Напомним, что накануне Кнессет отменил предыдущий указ Смотрича, с 24 декабря 2025 года поднявший лимит с 75 долларов до 150 долларов.

25 парламентариев поддержали решение Смотрича и 59 проголосовали против.

Следует отметить, что подписание указа находится в юрисдикции министра финансов и не требует согласования Кнессета, однако Кнессет, по рекомендации финансовой комиссии, имеет право отменить указ в течение 60 дней с его вступления в силу.

Экономика
