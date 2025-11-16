"Шанс на таблетки от ожирения": Pfizer приобрел Metsera за $10 млрд

Американский фармгигант Pfizer заключил сделку о покупке биофармацевтической компании Metsera, разрабатывающей препараты для снижения веса. Сумма сделки – около 10 млрд долларов.

Как отмечает израильское экономическое издание The Marker, речь идет фактически о плате "10 млрд долларов за шанс на таблетку": ключевые препараты Metsera еще находятся на стадии клинических испытаний, но рынок уже оценивает компанию как один из самых перспективных игроков в будущей "революции таблеток от ожирения".

Согласно опубликованным условиям, Pfizer согласилась заплатить за Metsera $86,25 за акцию, из которых около $65-66 приходится на наличный расчет, а остальная часть – на так называемые CVR (права на дополнительные выплаты, привязанные к успешному прохождению этапов испытаний и выведению препаратов на рынок). Итоговый объем сделки, с учетом этих возможных доплат, оценивается примерно в 10 млрд долларов, что отражает колоссальную премию к капитализации Metsera до начала "битвы" за компанию.

Интерес к Metsera объясняется ее позицией в сверхбыстро растущем сегменте препаратов от ожирения. В центре внимания – как минимум два кандидата: инъекционный GLP-1-препарат MET-097i, показавший в промежуточных исследованиях снижение массы тела у пациентов более чем на 10-14%, и молекула MET-233i, имитирующая действие гормона амилина поджелудочной железы. Оба препарата пока далеки от выхода на рынок, но аналитики оценивают их потенциальные пиковые продажи до 5 млрд долларов в год, если им удастся конкурировать с уже находящимися на рынке решениями от Novo Nordisk и Eli Lilly, писал "Калькалист".

Сделка подводит черту под ожесточенным торгом между Pfizer и датской Novo Nordisk, которая уже доминирует на рынке препаратов для снижения веса своими препаратами Wegovy и Ozempic. Novo предлагала за Metsera сопоставимую или даже более высокую сумму, однако совет директоров Metsera предпочел предложение Pfizer, сославшись на высокие регуляторные риски сделки с компанией, и без того находящейся под пристальным вниманием антимонопольных органов.

Для Pfizer покупка Metsera – это способ быстро вернуться в игру после собственных неудач в разработке препаратов от ожирения и попытка занять свое место на рынке, который к концу следующего десятилетия может достигнуть объема десятков, а по некоторым оценкам – до 150 млрд долларов в год.

Первое сообщение о том, что Pfizer покупает Metsera, было опубликовано в сентябре. Тогда сумма сделки оценивалась в $7,3 млрд. Ожидалось, что сделка будет закрыта в IV квартале 2025 года (после одобрений регуляторов).