Palo Alto покупает еще один израильский стартап за $400 млн

Компания Palo Alto Networks, на прошлой неделе завершившая покупку стартапа CyberArk, объявила о намерении приобрести еще один израильский стартап Koi.

Сумма сделки официально не раскрывается, однако оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

Стартап, созданный два года назад, за время своего существования получил от инвесторов менее 50 миллионов долларов. Компания специализируется в сфере защиты информации в контексте работы ИИ-агентов.