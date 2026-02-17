x
17 февраля 2026
Экономика

Palo Alto покупает еще один израильский стартап за $400 млн

Стартап
Кибербезопасность
Экзит
время публикации: 17 февраля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 20:35
Wikipedia.org. Фото: Namaste jinx

Компания Palo Alto Networks, на прошлой неделе завершившая покупку стартапа CyberArk, объявила о намерении приобрести еще один израильский стартап Koi.

Сумма сделки официально не раскрывается, однако оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

Стартап, созданный два года назад, за время своего существования получил от инвесторов менее 50 миллионов долларов. Компания специализируется в сфере защиты информации в контексте работы ИИ-агентов.

