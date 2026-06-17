x
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет одобрил создание базы данных станций зарядки электромобилей

Кнессет
Автомобили
время публикации: 17 июня 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 07:55
Кнессет одобрил создание базы данных станций зарядки электромобилей
Nati Shohat/Flash90

Экономическая комиссия Кнессета утвердила создание официальной государственной базы данных, которая будет отображать в режиме реального времени состояние зарядных станций для электромобилей.

Согласно новым правилам, операторы общественных зарядных станций будут обязаны передавать сведения об их работе в министерство энергетики, которое опубликует эту информацию в открытом доступе.

Поставщики зарядки будут обязаны платить государству за доступ к базе, тогда как для граждан доступ останется свободным и бесплатным. База позволит водителям видеть цену киловатт-часа и доступность конкретной станции – то есть занята ли она другим электромобилем. Сейчас у каждого оператора есть собственное приложение, и такой сводной информации нет.

Вместе с тем, следует отметить, что новые правила распространятся не на все зарядные компании, а только на операторов, сеть которых обслуживает более 500 станций.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook