Кнессет одобрил создание базы данных станций зарядки электромобилей

Экономическая комиссия Кнессета утвердила создание официальной государственной базы данных, которая будет отображать в режиме реального времени состояние зарядных станций для электромобилей.

Согласно новым правилам, операторы общественных зарядных станций будут обязаны передавать сведения об их работе в министерство энергетики, которое опубликует эту информацию в открытом доступе.

Поставщики зарядки будут обязаны платить государству за доступ к базе, тогда как для граждан доступ останется свободным и бесплатным. База позволит водителям видеть цену киловатт-часа и доступность конкретной станции – то есть занята ли она другим электромобилем. Сейчас у каждого оператора есть собственное приложение, и такой сводной информации нет.

Вместе с тем, следует отметить, что новые правила распространятся не на все зарядные компании, а только на операторов, сеть которых обслуживает более 500 станций.