x
17 мая 2026
|
последняя новость: 08:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 08:29
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Исследование: харедим, уклоняющиеся от военной службы, получают оборону на 15 млрд шекелей в год

Харедим
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 17 мая 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 07:44
Исследование: харедим, уклоняющиеся от военной службы, получают оборону на 15 млрд шекелей в год
Yonatan Sindel/Flash90

Издание "Калькалист" публикует данные исследования Израильского института демократии, согласно которому "нехаредимное" население фактически субсидирует "оборонную статью" харедимного сектора примерно на 15 млрд шекелей в год.

Авторы исследования оценивают общую стоимость военной безопасности Израиля в 148 млрд шекелей в год, что составляет около 24% государственного бюджета, и отмечают, что ультраортодоксальное общество пользуется этой системой защиты, почти не участвуя в несении военной службы.

По их расчетам, каждое харедимное домохозяйство получает такую косвенную "оборонную субсидию" примерно на 52 тысячи шекелей в год, а каждый неслужащий харедимный мужчина – в среднем на 216 тысяч шекелей за период неслужбы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook