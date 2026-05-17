Исследование: харедим, уклоняющиеся от военной службы, получают оборону на 15 млрд шекелей в год

Издание "Калькалист" публикует данные исследования Израильского института демократии, согласно которому "нехаредимное" население фактически субсидирует "оборонную статью" харедимного сектора примерно на 15 млрд шекелей в год.

Авторы исследования оценивают общую стоимость военной безопасности Израиля в 148 млрд шекелей в год, что составляет около 24% государственного бюджета, и отмечают, что ультраортодоксальное общество пользуется этой системой защиты, почти не участвуя в несении военной службы.

По их расчетам, каждое харедимное домохозяйство получает такую косвенную "оборонную субсидию" примерно на 52 тысячи шекелей в год, а каждый неслужащий харедимный мужчина – в среднем на 216 тысяч шекелей за период неслужбы.