Безработица после войны с Ираном возвращается к обычным уровням

Рынок труда в Израиле постепенно возвращается к обычному уровню после войны: число соискателей работы снизилось с примерно 360 тысяч после прекращения огня с Ираном до 208 тысяч к концу апреля, пишет "Калькалист" со ссылкой на Службу занятости Израиля.

Для сравнения, в обычное время этот показатель составляет около 150-170 тысяч человек.

В апреле были зарегистрированы 34 тысячи новых соискателей, при этом около 100 тысяч человек вернулись к работе.

Наиболее заметный рост безработицы во время войны пришелся на сферы, требующие физического присутствия и скопления людей. В хайтеке, по данным Службы занятости, рост безработицы был умеренным.