17 августа 2025
17 августа 2025
Экономика

Названа европейская страна, заключившая с "Эльбит" контракт на 1,4 млрд евро

Оборонка
Сербия
время публикации: 17 августа 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 17:20
Названа европейская страна, заключившая с "Эльбит" контракт на 1,4 млрд евро
Chaim Goldberg/Flash90

На прошлой неделе израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении контракта на 1,4 миллиарда евро. В публикации указывалось, что заказчик – одна из европейских стран, попросившая о конфиденциальности. Издание "Глобс" пишет, что теперь стало известно, что покупатель – Сербия.

Контракт включает высокоточные артиллерийские системы, разведывательные и ударные БПЛА оперативного и тактического уровня, системы разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также "Эльбит" поставит заказчику системы сбора и обработки разведывательных данных, передовые электро-оптические системы, системы ночного видения, системы полевой связи и проведет модернизацию военной техники, модернизацию боевых машин и оборонительные системы.

Срок выполнения заказа – 5 лет.

