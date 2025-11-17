Подписано соглашение о развитии Лода: 8500 новых квартир, 4 млрд инвестиций в инфраструктуру

В Лоде в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу подписано так называемое "зонтичное соглашение" – генеральный план развития города, предусматривающий строительство около 8500 единиц жилья и государственные инвестиции в размере более 4 миллиардов шекелей в инфраструктуру, транспорт и обновление старых районов.

Новые кварталы будут построены в районах Лод Цафон, Лод Даром, А-Шаар а-Маарави и Мицпе-Рина. Параллельно к жилым районам, будут построены торговые и коммерческие здания, центры занятости и общественные учреждения общей площадью более двух миллионов квадратных метров.

Соглашение предусматривает модернизацию и строительство общественных учреждений, образовательных и общественных учреждений, систем водоснабжения и электросетей, а также создание парков и скверов.

Более четырех миллиардов шекелей будут вложены в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры города, включая 300 миллионов шекелей на создание новой транспортной развязки, которая соединит Лод с основными автомагистралями страны.

120 миллионов шекелей будут вложены в обновление старых районов, улучшение общественных пространств и муниципальных услуг.