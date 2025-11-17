x
Экономика

Налоговое управление продает со скидкой 65 килограммов золота

Инвестиции
Налоги
Контрабанда
время публикации: 17 ноября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 19:55
Налоговое управление продает со скидкой 65 килограммов золота
AP Photo/Mike Groll, File

Налоговое управление опубликовало тендер на продажу 60 килограммовых слитков золота и 185 слитков весом в 1 унцию, конфискованных таможенниками в аэропорту имени Бен-Гуриона и на пограничном переходе Алленби за последние пять лет.

Все слитки сертифицированы израильским институтом стандартов.

Общая стоимость 65 килограммов золота составляет 27,45 миллиона шекелей. Желающие участвовать в тендере могут купить минимум 1 килограммовый слиток или минимум 5 унциевых слитков по цене не менее 70% рыночной.

Каждый участник должен представить банковскую гарантию в размере 10% от общей суммы своего предложения, которая будет возвращена по завершении тендера. Предложения должны быть представлены в запечатанном конверте в тендерный ящик в здании Налогового управления в Иерусалиме по адресу ул. Банк Исраэль 5, до 8 декабря 2025 года в 13:00.

Налоговое управление подчеркивает, что золото продается "as is" и что управление не будет нести ответственности за состояние слитков после продажи.

Экономика
