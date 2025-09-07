x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
последняя новость: 14:02
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Соглашение о развитии Маале-Адумим: более 7600 квартир, миллиардные инвестиции

Мин.строительства
время публикации: 07 сентября 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 13:47
Соглашение о развитии Маале-Адумим: более 7600 квартир, миллиардные инвестиции
Yonatan Sindel/Flash90

На этой неделе по инициативе министра строительства Хаима Каца будет подписано очередное зонтичное соглашение ("Эскем гаг"): на этот раз о расширении города Маале-Адумим. В рамках договоренности между канцелярией главы правительства, министерствами строительства и финансов с муниципалитетом Маале-Адумим в городе будут построены новые районы на 7606 квартир.

План предусматривает также планирование и строительство коммерческих и торговых площадей, объектов общественного назначения, а также создание новой и модернизацию действующей инфраструктуры. Новые дома будут построены на государственной земле, и по оценке специалистов, реализация соглашения удвоит численность населения Маале-Адумим, сейчас составляющее около 36 тысяч человек.

Общий объем инвестиций в проект составляет около трех миллиардов шекелей. 420 миллионов будут направлены на дороги, водоснабжение, канализацию, электросети и транспорт для новых кварталов, еще 340 миллионов пойдут на строительство объектов общественного назначение и развитие коммунальных услуг, в том числе в старых районах города.

Ожидается, что часть квартир, построенных в рамках зонтичного соглашения, будет продана по программе "Квартира со скидкой" ("Дира ба-анаха").

