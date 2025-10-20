x
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Директор управления метро Узи Ицхаки увольняется через пять месяцев после назначения

Инфраструктура
Госсектор
время публикации: 20 октября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 08:31
Директор управления метро Узи Ицхаки увольняется через пять месяцев после назначения
Moshe Shai/FLASH90

Узи Ицхаки стал в мае 2025 года первым директором Управления метро, которое первые два с половиной года своего создания функционировало без директора из-за конфликта между министрами транспорта и финансов.

В воскресенье, 19 октября, проработав на этой должности всего пять месяцев, Ицхаки подал в отставку. Официальные причины отставки не сообщаются, однако по некоторым данным, речь идет о конфликте с руководством министерства транспорта.

Таким образом, крупнейший в истории Израиля инфраструктурный проект снова остался без директора, причем всего за месяц до этапа публикации ряда многомиллиардных тендеров.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 сентября 2025

Канадская компания, отвечающая за строительство метро в Гуш-Дане, закрывает израильский филиал
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 августа 2025

Спор о компенсациях за земли под метро: государство дает 80 шекелей за метр, владельцы требуют 3700