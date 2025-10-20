Директор управления метро Узи Ицхаки увольняется через пять месяцев после назначения
время публикации: 20 октября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 08:31
Узи Ицхаки стал в мае 2025 года первым директором Управления метро, которое первые два с половиной года своего создания функционировало без директора из-за конфликта между министрами транспорта и финансов.
В воскресенье, 19 октября, проработав на этой должности всего пять месяцев, Ицхаки подал в отставку. Официальные причины отставки не сообщаются, однако по некоторым данным, речь идет о конфликте с руководством министерства транспорта.
Таким образом, крупнейший в истории Израиля инфраструктурный проект снова остался без директора, причем всего за месяц до этапа публикации ряда многомиллиардных тендеров.
