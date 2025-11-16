Министр просвещения добивается увеличения финансирования йешив на 60 млн шекелей

По информации новостной службы N12, министр просвещения Йоав Киш добивается увеличения бюджета, выделяемого йешивам на иностранных учащихся, на 60 млн шекелей. Постановление вступит в силу ретроактивно – с начала 2025 года.

В сообщении отмечается, что поправка к закону позволит обойти часть санкций, с которыми столкнулись йешивы в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

В настоящий момент на каждого иностранного студента государство выделяет около 60% от суммы, выделяемой на израильских учащихся. Киш предлагает увеличить финансирование до 95%.

По замыслу министра, это должно укрепить связь Израиля с еврейской диаспорой и стимулировать приезд студентов со всего мира.

При этом противники этого предложения называют этот шаг попыткой обойти решение БАГАЦа о сокращении льгот уклонистам от армейской службы.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман назвал возмутительными попытки увеличить бюджет йешив почти на 50%. "Но что еще хуже, "харедим" поняли, что они не получат освобождение от армейской службы и поэтому ищут обходной путь за счет израильских налогоплательщиков".