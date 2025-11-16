x
Экономика

Министр просвещения добивается увеличения финансирования йешив на 60 млн шекелей

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 16 ноября 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 21:31
Министр просвещения добивается увеличения финансирования йешив на 60 млн шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

По информации новостной службы N12, министр просвещения Йоав Киш добивается увеличения бюджета, выделяемого йешивам на иностранных учащихся, на 60 млн шекелей. Постановление вступит в силу ретроактивно – с начала 2025 года.

В сообщении отмечается, что поправка к закону позволит обойти часть санкций, с которыми столкнулись йешивы в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

В настоящий момент на каждого иностранного студента государство выделяет около 60% от суммы, выделяемой на израильских учащихся. Киш предлагает увеличить финансирование до 95%.

По замыслу министра, это должно укрепить связь Израиля с еврейской диаспорой и стимулировать приезд студентов со всего мира.

При этом противники этого предложения называют этот шаг попыткой обойти решение БАГАЦа о сокращении льгот уклонистам от армейской службы.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман назвал возмутительными попытки увеличить бюджет йешив почти на 50%. "Но что еще хуже, "харедим" поняли, что они не получат освобождение от армейской службы и поэтому ищут обходной путь за счет израильских налогоплательщиков".

