Евролига. "Маккаби" победил "Валенсию"
время публикации: 18 декабря 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 23:23
В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Валенсию" 85:82.
"Желтые" одержали четвертую победу подряд в матчах Евролиги.
Первую четверть выиграли испанцы 21:19.
После 20 минут впереди израильтяне 47:41, 30 -70:61.
В конце матча "Маккаби" вел с отрывом 10 очков. Но на последних минутах "Валенсии" удалось сократить отставание.
Самый результативный игрок матча - защитник испанцев Кэмерон Тейлор (15 + 8 подборов), который в 2021-22 годах играл за тель-авивский "Маккаби".
Лучший в составе победителей Лони Уокер, набравший 14 очков.
