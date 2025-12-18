Евролига. "Маккаби" победил "Валенсию"

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Валенсию" 85:82.

"Желтые" одержали четвертую победу подряд в матчах Евролиги.

Первую четверть выиграли испанцы 21:19.

После 20 минут впереди израильтяне 47:41, 30 -70:61.

В конце матча "Маккаби" вел с отрывом 10 очков. Но на последних минутах "Валенсии" удалось сократить отставание.

Самый результативный игрок матча - защитник испанцев Кэмерон Тейлор (15 + 8 подборов), который в 2021-22 годах играл за тель-авивский "Маккаби".

Лучший в составе победителей Лони Уокер, набравший 14 очков.