Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. Discovery на $1 млн после объявления сделки

Президент США Дональд Трамп приобрёл долговые бумаги Netflix и Warner Bros. Discovery (через её подразделение Discovery Communications) вскоре после того, как компании объявили о масштабной сделке. Согласно финансовой декларации, опубликованной через Управление правительственной этики США (U.S. Office of Government Ethics), Трамп дважды – 12 и 16 декабря – купил облигации Netflix в диапазоне $250 001-$500 000 за раз, и в те же даты приобрёл облигации Discovery Communications на аналогичные суммы.

В Белом доме заявляют, что финансовый портфель президента управляется независимыми третьими сторонами, а сам Трамп и члены его семьи не могут направлять или влиять на инвестиционные решения.

О сделке между стриминговой платформой Netflix и компанией Warner Bros. Discovery стало известно 5 декабря: Netflix договорился приобрести у WBD киностудии, стриминговые каналы HBO и HBO Max, а также игровое подразделение. При этом телевизионные сети WBD в сделку не входят – их планируют выделить в отдельную компанию Discovery Global и распределить среди акционеров WBD в 3 квартале 2026 года. Оценка сделки – около $82,7 млрд. Против соглашения выступает компания Paramount, которая предлагает Warner Bros. предложение по цене 30 долларов за акцию наличными. Компания утверждает, что ее предложение выгоднее, чем предложение Netflix – 27,75 доллара за акцию, и подает иск с требованием раскрыть все финансовые обстоятельства сделки с Netflix. После того, как стало известно о сделке, она вызвала критику со стороны регуляторов рынка, а Дональд Трамп заявил, что соглашение между Netflix и Warner Bros. Discovery "может быть проблемой" и ему придется вмешаться.