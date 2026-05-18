Илон Маск проиграл иск против Сэма Альтмана и OpenAI

Жюри присяжных отклонило иск предпринимателя Илона Маска к генеральному директору и сооснователю OpenAI Сэму Альтману.

Суд под председательством окружного судьи США Ивон Гонсалес Роджерс принял вердикт присяжных. Главный адвокат Маска Стивен Молло, обратившись к судье, сохранил за своим клиентом право на апелляцию, однако Гонсалес Роджерс заявила, что готова отклонить её «на месте», отметив, что «имеются весомые доказательства, подтверждающие вердикт присяжных".

Напомним, что Маск подал иск против Альтмана и OpenAI в 2024 году, обвинив их в нарушении обязательства сохранить лабораторию искусственного интеллекта в статусе некоммерческой организации.

Маск был в числе основателей OpenAI в 2015 году, однако покинул совет директоров три года спустя

Команда Маска требовала обязать OpenAI и Microsoft отказаться от «незаконно полученной прибыли» на сумму до 134 млрд долларов, отстранить Альтмана и президента OpenAI Грега Брокмана от руководства, а также отменить реорганизацию компании 2025 года, открывшую путь к росту коммерческого подразделения. Маск заявил, что любая взысканная сумма была бы возвращена «некоммерческой организации OpenAI», а не ему лично.

В основе дела лежало утверждение Маска о том, что руководство OpenAI «похитило некоммерческую организацию»: по его словам, Альтман и Брокман отказались от первоначальной публичной миссии в пользу личного обогащения. Маск показал, что пожертвовал около 38 млн долларов, исходя из понимания того, что компания будет развивать искусственный интеллект «на благо человечества», а не в чьё-то личное обогащение.

Адвокаты OpenAI настаивали на том, что пожертвования Маска не были ограничены какими-либо условиями, а реорганизация стала единственным способом конкурировать в дорогостоящей гонке с Google DeepMind. Кроме того, они представили доказательства того, что сам Маск в своё время рассматривал коммерческую структуру – при условии сохранения контроля над ней – и даже выступал за слияние компании с Tesla.

В 2023 году Маск основал конкурирующую лабораторию искусственного интеллекта xAI, ныне входящую в состав SpaceX. Адвокаты OpenAI представили иск как попытку Маска навредить конкуренту после того, как ему не удалось установить над ним контроль.

За три недели слушаний коллегия присяжных заслушала показания Альтмана, Брокмана, генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы и самого Маска.