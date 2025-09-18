x
Экономика

ЦАХАЛ потребовал еще 20 млрд шекелей на "Колесницы Гидеона – 2"

Бюджет
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
Война "Железные мечи"
время публикации: 18 сентября 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 10:19
ЦАХАЛ потребовал еще 20 млрд шекелей на "Колесницы Гидеона 2"
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 18 сентября, Кнессет должен утвердить увеличение дефицита госбюджета на 31 миллиард шекелей для покрытия расходов на войну с Ираном и на войну в Газе до конца сентября.

Как сообщает "Калькалист", командование ЦАХАЛа уже потребовало еще 20 миллиардов шекелей дополнительно на покрытие расходов на операцию "Колесницы Гидеона – 2", которая грозит затянуться до 2026 года.

Из этой суммы 8 миллиардов требуются уже в 2025 году.

Согласно "Калькалисту", бюджетный отдел минфина готов изыскать в 2025 году дополнительно не более 4 миллиардов шекелей.

