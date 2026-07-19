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Экономика

Бельгия запретила импорт продукции израильских поселений

Иудея и Самария
Бельгия
время публикации: 19 июля 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 12:43
Бельгия запретила импорт продукции израильских поселений
Uri Lenz/FLASH90

Федеральное правительство Бельгии приняло решение о запрете импорта продукции израильских поселений, расположенных в Иудее и Самарии. Это было последним решением, принятым кабинетам перед уходом на летние каникулы.

На минувшей неделе вопрос об эмбарго поселений рассматривался на встрече министров иностранных дел государств Европейского Союза. Глава МИД Бельгии Максим Прево был одним из ведущих сторонников инициативы, которая была отвергнута.

Евросоюз – крупнейший торговый партнер Израиля, на его долю приходится около 30% экспорта еврейского государства. В то же время объемы импорта из поселений невелики, в первую очередь это сельскохозяйственная продукция.

Экономика
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