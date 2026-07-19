Bizportal: Банку Израиля предлагали аннулировать попавшие в Газу купюры по 200 шекелей

Банку Израиля предлагали признать недействительными серии банкнот номиналом 200 шекелей, скопившиеся в секторе Газы, чтобы лишить ХАМАС значительной части наличных средств. Об этом пишет экономист Адам Ройтер в авторской колонке на сайте Bizportal.

По утверждению Ройтера, к началу войны в Газе находилось около 3-4 млрд шекелей наличными, главным образом в купюрах по 200 шекелей. Часть этих денег ХАМАС получил за счет налогов, взимавшихся с населения, а после начала войны боевики также захватили наличность в местных банках. Автор полагает, что аннулирование соответствующих серий банкнот затруднило бы выплату зарплат боевикам, финансирование контрабанды оружия и содержание административного аппарата ХАМАС.

Инициаторы предложения исходили из того, что номера банкнот, передававшихся через израильские и палестинские банки в Газу, должны были фиксироваться. Однако, как утверждает Ройтер со ссылкой на рассказ о заседании правительства, глава Банка Израиля Амир Ярон сообщил, что у регулятора нет данных о сериях находящихся в секторе купюр. Официального подтверждения этого эпизода со стороны Банка Израиля в публикации не приводится.

Более широкий вариант программы предусматривал постепенную отмену всех купюр по 200 шекелей в Израиле и их замену банкнотами нового образца. По замыслу авторов, это могло бы одновременно ударить по организованной преступности, вымогателям и владельцам незадекларированных наличных средств. Банк Израиля ранее выступал против отмены купюр, указывая, среди прочего, на риск нарушения нормального денежного обращения во время войны и технические сложности замены банкнот.