Победителем юниорского Евробаскета стала сборная Словении

В Словении завершился юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В финале словенцы победили сборную Сербии 84:65.

В матче за третье место испанцы победили французов 65:54.

Израильтяне заняли десятое место.

Символическая сборная турнира: Рауль Вильяр (Испания), Марк Падьен, Урбан Крофлич (оба - Словения), Мохамед Диаките (Франция), Никола Дзепина (Сербия).