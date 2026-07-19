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Победителем юниорского Евробаскета стала сборная Словении

Баскетбол
время публикации: 19 июля 2026 г., 22:50 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 22:56
Победителем юниорского Евробаскета стала сборная Словении
AP Photo/Jae C. Hong

В Словении завершился юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В финале словенцы победили сборную Сербии 84:65.

В матче за третье место испанцы победили французов 65:54.

Израильтяне заняли десятое место.

Символическая сборная турнира: Рауль Вильяр (Испания), Марк Падьен, Урбан Крофлич (оба - Словения), Мохамед Диаките (Франция), Никола Дзепина (Сербия).

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