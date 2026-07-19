Сотрудники Ericsson Israel получили гарантии до 2029 года: подписан новый коллективный договор

"Гистадрут" руководство компании Ericsson Israel и профсоюз работников компании подписали новый коллективный договор, который будет действовать до июня 2029 года. Документ распространяется примерно на 50 сотрудников израильского подразделения Ericsson, занимающегося разработкой и внедрением аппаратных и программных решений для телекоммуникационных сетей.

Новое соглашение стало уже третьим коллективным договором с момента создания профсоюзной организации в компании в 2019 году. За это время сторонам удалось выстроить систему регулярного диалога, позволяющую не только защищать права работников, но и обеспечивать стабильность предприятия даже в непростых экономических условиях, подчеркивает пресс-служба "Гистадрута".

Одним из ключевых положений договора станет повышение заработной платы. Уже в течение 2026 года все сотрудники получат фиксированную прибавку в размере 2,3%.

Соглашение также предусматривает расширение социального пакета. Существенно увеличен бюджет на проведение корпоративных мероприятий. Размер ежедневной компенсации на питание вырос до 60 шекелей, стоимость праздничных подарков увеличена до 650 шекелей, а компенсация транспортных расходов теперь составит 750 шекелей.

Отдельное внимание уделено сотрудникам с большим профессиональным стажем. В случае сокращения штата работники в возрасте 60 лет и старше получат дополнительную защиту. Для расчета выходного пособия их коэффициент трудового стажа будет увеличен на 10 процентов, что позволит существенно повысить размер компенсации.

Кроме того, договор расширяет финансовые гарантии при увольнении. Максимальный размер компенсационного пакета увеличен с 24 до 26 месячных окладов, что обеспечивает сотрудникам дополнительную защиту в случае вынужденного прекращения трудовых отношений.