Исследование: расширение контроля цен сэкономит израильтянам до 1,8 млрд шекелей в год

Расширение государственного контроля над ценами на основные продукты питания и товары повседневного спроса может сэкономить израильским домохозяйствам до 1,8 млрд шекелей в год. Об этом говорится в исследовании Форума Арлозорова и Управления Гистадрута по защите прав потребителей, содержание которого публикует "Калькалист".

Автор исследования, экономист Юваль Офек Шани из Университета имени Бар-Илана, изучил 58 категорий товаров с учетом концентрации рынка, расходов семей, торговой наценки, пользы для здоровья и возможности установить единый регулируемый уровень цен. Более 75% проверенных товаров продаются на рынках с высокой концентрацией и недостаточной конкуренцией.

Исследователь предлагает рассмотреть введение контроля над ценами на 21 товар. В список вошли белый и цельный рис, томатная паста, консервированная кукуруза, сливочное масло, фасованный желтый сыр, коттедж, йогурт, сливки для приготовления пищи, соевое молоко, цельнозерновой хлеб, детские молочные смеси, замороженные горох и нут, средства для стирки, кондиционер для белья, туалетная бумага, подгузники и бытовой газ. Контроль над десятью наиболее приоритетными товарами, по расчетам автора, обеспечит экономию около 1,3 млрд шекелей в год, а над всеми 21 – около 1,8 млрд.

В качестве примера эффективности регулирования приводится рынок молочной продукции. После отмены контроля над ценами на белый йогурт в 1996 году его стоимость к 2014 году выросла на 178%, тогда как цена остававшегося под контролем кисломолочного продукта "лебен" увеличилась на 54%. Возвращение белого сыра под контроль в 2014 году привело к снижению его цены примерно на 21%.

Отдельное внимание уделяется бытовому газу, годовой объем продаж которого оценивается в 1,7 млрд шекелей. Разница между тарифами разных поставщиков и в разных городах превышает 100%. По оценке исследователей, снижение цен до уровня наиболее дешевых предложений позволило бы семьям экономить сотни миллионов шекелей ежегодно.

Авторы подчеркивают, что контроль предлагается не как универсальная замена конкуренции, а как один из инструментов борьбы с дороговизной на небольшом и высококонцентрированном израильском рынке. Министерство финансов традиционно выступает против широкого регулирования, указывая на риск дефицита, снижения качества продукции и высокие расходы на надзор.