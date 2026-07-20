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Израиль

Муж советницы министра Май Голан приговорен к 13 месяцам тюрьмы

Судебные решения
Наркотики
время публикации: 20 июля 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 12:32
Муж советницы министра Май Голан приговорен к 13 месяцам тюрьмы
Tomer Neuberg/FLASH90

Мировой суд Реховота приговорил Мора Битона, мужа Ади Ходафи-Битон – советницы министра социального равенства Май Голан, – к 13 месяцам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей.

Битон был признан виновным в хранении и выращивании наркотиков. Дело было возбуждено после того, как во время обыска в его доме в Явне полиция обнаружила лабораторию по выращиванию наркотических растений.

Суд также постановил официально признать Битона наркоторговцем.

Израиль
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