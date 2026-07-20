Муж советницы министра Май Голан приговорен к 13 месяцам тюрьмы
время публикации: 20 июля 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 12:32
Мировой суд Реховота приговорил Мора Битона, мужа Ади Ходафи-Битон – советницы министра социального равенства Май Голан, – к 13 месяцам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей.
Битон был признан виновным в хранении и выращивании наркотиков. Дело было возбуждено после того, как во время обыска в его доме в Явне полиция обнаружила лабораторию по выращиванию наркотических растений.
Суд также постановил официально признать Битона наркоторговцем.
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