Муж советницы министра Май Голан приговорен к 13 месяцам тюрьмы

Мировой суд Реховота приговорил Мора Битона, мужа Ади Ходафи-Битон – советницы министра социального равенства Май Голан, – к 13 месяцам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей.

Битон был признан виновным в хранении и выращивании наркотиков. Дело было возбуждено после того, как во время обыска в его доме в Явне полиция обнаружила лабораторию по выращиванию наркотических растений.

Суд также постановил официально признать Битона наркоторговцем.