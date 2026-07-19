Германская Merck увольняет около 50 сотрудников в Израиле

Германская фармацевтическая и технологическая группа Merck KGaA увольняет около 50 сотрудников исследовательских подразделений в Реховоте, Иерусалиме и Явне. Как отмечает TheMarker, сокращения затронут примерно восьмую часть из 400 работников компании в Израиле.

В Иерусалиме сворачивается деятельность компании Qlight Nanotech, разрабатывавшей нанотехнологические решения для дисплеев. В Реховоте закрывается часть исследовательской деятельности в сфере оборудования и технологий для лабораторий, доставшаяся Merck после приобретения Sigma-Aldrich. Исследовательский центр Inter-Lab в Явне, занимающийся разработкой лекарств, будет существенно реорганизован.

Несколько выбранных проектов будут продолжены. Небольшая часть сотрудников упраздняемых подразделений получила работу в израильских отделах производства, маркетинга и дистрибуции. По данным издания "Глобс", в дальнейшем компания может набрать в Явне специалистов по новым направлениям, включая разработку лекарств с применением искусственного интеллекта.

В Merck подтвердили сокращения, назвав их частью глобальной стратегической реорганизации и мер по повышению эффективности бизнеса. Компания подчеркнула, что намерена продолжать деятельность в Израиле и развивать проекты в сферах здравоохранения, наук о жизни и электроники.

Merck работает в Израиле с 1970 года и располагает шестью площадками. Германскую группу не следует путать с американской фармацевтической компанией Merck & Co., которая за пределами США и Канады работает под названием MSD.