"Противостояние на истощение": в Израиле 84 тысячи непроданных новых квартир

На балансе израильских застройщиков остается около 84 тысяч непроданных новых квартир. При нынешних темпах продаж для реализации этого запаса потребуется почти 29 месяцев, пишет TheMarker, анализируя положение на рынке жилья.

Речь идет не только о полностью построенных квартирах: статистика включает жилье, находящееся на различных этапах строительства. Тем не менее объем предложения остается близким к историческому максимуму и создает растущее давление на девелоперские компании.

Застройщики несут расходы на финансирование проектов, землю и строительство. По данным TheMarker, менее чем за три года стоимость строительства выросла на 10,8%. При этом компании стараются не снижать официальные цены и вместо этого предлагают покупателям льготные схемы оплаты, отсрочки и другие бонусы.

Потенциальные покупатели не спешат заключать сделки: высокие цены, дорогие ипотечные кредиты и нехватка собственного капитала не позволяют многим семьям приобрести жилье даже при наличии скидок. В результате часть спроса перемещается на рынок аренды, где растут цены.

TheMarker характеризует сложившуюся ситуацию как противостояние на истощение. Застройщикам становится все дороже содержать непроданный запас, однако покупатели, ожидающие снижения цен, вынуждены продолжать платить растущую арендную плату. Главный вопрос заключается в том, какая из сторон первой откажется от ожидания.