В апреле в Израиле ожидается резкий рост цен на бензин

В Израиле ожидают резкого роста цен на бензин в апреле, однако окончательный официальный тариф на новый месяц по состоянию на 29 марта еще не опубликован.

Цена обновляется в полночь перед первым рабочим днем месяца.

Действующая мартовская цена бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составляет 7,02 шекеля за литр.

По оценкам Института энергетики и окружающей среды, в апреле цена бензина в Израиле может превысить 8 шекелей за литр. В министерстве финансов опасаются такого сценария и обсуждают возможность смягчить удар по водителям за счет снижения акциза, как это уже делалось в прошлом.

Значительный рост цен на бензин может в ближайшее время усилить инфляционное давление и привести к подорожанию многих товаров и услуг, прежде всего тех, стоимость которых напрямую зависит от перевозок, логистики и доставки.