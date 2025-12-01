x
01 декабря 2025
Экономика

Air Haifa открывает рейсы в Софию для любителей горнолыжного отдыха

время публикации: 01 декабря 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 18:11
Air Haifa открывает рейсы в Софию для любителей горнолыжного отдыха
Avshalom Sassoni/FLASH90

Авиакомпания Air Haifa объявила о полетах по новому маршруту Хайфа – София. Время полета 3 часа 50 минут, ожидаемая стоимость билета в один конец – 79 долларов.

В авиакомпании уверены, что это направление будет пользоваться спросом во время зимнего сезона на горнолыжных курортах Боровец и Банско.

Сайт "Мако" отмечает, что расширение направлений полета хайфской авиакомпании стало возможно после пополнения парка самолетов.

Компания Air Haifa совершила свой первый коммерческий рейс 30 сентября, это был полет из аэропорта Бен-Гурион в международный аэропорт "Рамон" возле Эйлата.

