Норвежский фонд благосостояния давит на Microsoft в связи с сотрудничеством с Израилем

Норвежский фонд благосостояния, управляющий активами на сумму 2 триллиона долларов, объявил, что поддержит на годовом собрании акционеров Microsoft предложение, обязывающее компанию опубликовать отчет о рисках, связанных с деятельностью в странах, где есть опасения относительно нарушения прав человека.

Собрание акционеров Microsoft состоится в ближайшую пятницу, 5 декабря.

Руководство корпорации рекомендовало голосовать против инициативы обязать Microsoft отчитываться об эффективности процедур надзора за правами человека "особенно в свете свидетельств того, что технологии Microsoft и ее облачная инфраструктура почти наверняка использовались израильской армией при ударах в Газе и на Западном берегу".

Фонд, контролирующий 1,35% акций Microsoft (восьмой по величине акционер) также намерен проголосовать против повторного назначения гендиректора Сатьи Наделлы на должность председателя совета директоров.

"Совет директоров Microsoft должен учитывать существенные риски, стоящие перед компанией, и более широкие экологические и социальные последствия ее деятельности и продуктов", - говорится в заявлении, опубликованном фондом на своем сайте.