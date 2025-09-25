Guardian: Microsoft отлучил подразделение 8200 от платформы Azure

Британское издание Guardian утверждает, что на этой неделе руководство корпорации Microsoft уведомило подразделение военной разведки 8200 ЦАХАЛа о прекращении доступа к платформе облачных серверов Azure.

Внутреннее расследование Microsoft началось после публикации Guardian информации об использовании 8200 мощностей Azure для хранения записей телефонных разговоров жителей Палестинкой автономии, изначально – в Иудее и Самарии, а с началом войны – и в секторе Газы.

До публикации объем записей достиг 8000 терабайт информации, которая хранилась в дата-центре Microsoft в Нидерландах. После публикации данные были переведены за пределы Европы на другую облачную платформу.

Согласно изданию, Брэд Смит, вице-президент Microsoft, во внутреннем циркуляре уведомил сотрудников, что на период проверки 8200 лишена доступа к части услуг компании в сфере облачного хранения и искусственного интеллекта.

"Мы не предоставляем технологии для облегчения массового наблюдения за гражданами", - написал Смит - "Мы придерживались этого принципа в каждой стране мира и настаивали на нем более двух десятилетий".

Вместе с тем, корпорация продолжит сотрудничество с ЦАХАЛом и с израильскими властями.

