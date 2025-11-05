x
Экономика

Норвегия заморозила правила этики, чтобы сохранить акции интернет-гигантов, работающих с Израилем

США
Израиль
Инвестиции
Норвегия
AP

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг подтвердил в интервью Financial Times, что правительство королевства в экстренном порядке заморозило работу независимого совета по этике Суверенного фонда благосостояния.

Решение было принято в связи с намерением совета на ближайшем совещании рассмотреть продажу фондом акций американских технологических гигантов Amazon, Microsoft и Alphabet, согласно отчету Совета ООН по правам человека от июля 2025 года "предоставляющих правительству Израиля широкий доступ к облачным технологиям, технологиям искусственного интеллекта и возможностям расширенной обработки данных, наблюдения и анализа".

Ранее совет вынудил фонд избавиться от акций американской компании Caterpillar, поставляющей ЦАХАЛу тяжелую инженерную технику, что вызвало гневную реакцию в Вашингтоне.

По словам Столтенберга, новое решение "подорвало бы цель фонда благосостояния быть широким и диверсифицированным инвестиционным фондом и могло нанести ущерб статусу Норвегии как государства всеобщего благосостояния, поскольку фонд представляет почти четверть всего годового бюджета страны".

Суверенный фонд Норвегии инвестирует доходы страны от нефтегазового сектора. В настоящее время он управляет активами стоимостью свыше 2 триллионов долларов и считается крупнейшим в своем роде в мире.

Оппозиционные партии раскритиковали решение правительства. Лидер социалистов Кристи Бергсте заявила, что "норвежская политика не должна руководствоваться угрозами Дональда Трампа", и что " норвежское правительство принимает решения, чтобы угодить олигархам технологического сектора, вместо того чтобы работать для норвежской общественности и в соответствии с моральной концепцией неинвестирования в геноцид".

