Экономика

Йом-Кипур: движение общественного транспорта полностью прекращено

время публикации: 01 октября 2025 г., 17:50
Йом-Кипур: движение общественного транспорта полностью прекращено
Автобусные компании и "Ракевет Исраэль" прекратили работу общественного транспорта – остановлены как внутригородские, так и междугородние маршруты. Автобусы возобновят свою работу по завершении Йом-Кипура в четверг вечером.

Поезда вернутся к работе в пятницу утром.

"Ракевет Кала" в Иерусалиме возобновит работу после выхода Йом-Кипура в 20:30, в Гуш-Дане движение трамваев возобновится в 21:30 в четверг.

