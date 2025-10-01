Йом-Кипур: движение общественного транспорта полностью прекращено

Автобусные компании и "Ракевет Исраэль" прекратили работу общественного транспорта – остановлены как внутригородские, так и междугородние маршруты. Автобусы возобновят свою работу по завершении Йом-Кипура в четверг вечером.

Поезда вернутся к работе в пятницу утром.

"Ракевет Кала" в Иерусалиме возобновит работу после выхода Йом-Кипура в 20:30, в Гуш-Дане движение трамваев возобновится в 21:30 в четверг.