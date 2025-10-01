Вице-президент Тайваня Чен Личунь заявила, что Тайбэй не согласится на перенос в США 50% производства микросхем. "Общественность может быть уверена, что наша делегация на переговорах никогда не давала подобных обещаний", – сказала она.

На сегодняшний день на Тайване сосредоточено около 90% производства передовых микросхем. Министр торговли США Говард Лютник заявил накануне, что подобная концентрация, в связи с близостью острова к Китаю и удалением от Американского континента, вызывает значительное беспокойство в Вашингтоне.

"Цель нашей администрации – перенести производство на территорию США, чтобы мы производили микросхемы самостоятельно. Я предложил Тайваню: половину будете производить вы, половину – мы", – сказал он, вызвав на острове значительное беспокойство.

Многие тайванцы воспринимают индустрию производства сипов как "кремниевый щит", который заставляет США пойти на далеко идущие меры для защиты Тайваня от возможной китайской интервенции. Официальный Пекин заявляет, что остров – китайская территория, и не исключает применение военной силы для "восстановления территориальной целостности".