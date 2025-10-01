x
01 октября 2025
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 13:48
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тайвань отверг предложение администрации Трампа перенести в США половину производства микросхем

США
Китай
время публикации: 01 октября 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 12:30
Тайвань отверг предложение администрации Трампа перенести в США половину производства микросхем
AP Photo/Business Wire

Вице-президент Тайваня Чен Личунь заявила, что Тайбэй не согласится на перенос в США 50% производства микросхем. "Общественность может быть уверена, что наша делегация на переговорах никогда не давала подобных обещаний", – сказала она.

На сегодняшний день на Тайване сосредоточено около 90% производства передовых микросхем. Министр торговли США Говард Лютник заявил накануне, что подобная концентрация, в связи с близостью острова к Китаю и удалением от Американского континента, вызывает значительное беспокойство в Вашингтоне.

"Цель нашей администрации – перенести производство на территорию США, чтобы мы производили микросхемы самостоятельно. Я предложил Тайваню: половину будете производить вы, половину – мы", – сказал он, вызвав на острове значительное беспокойство.

Многие тайванцы воспринимают индустрию производства сипов как "кремниевый щит", который заставляет США пойти на далеко идущие меры для защиты Тайваня от возможной китайской интервенции. Официальный Пекин заявляет, что остров – китайская территория, и не исключает применение военной силы для "восстановления территориальной целостности".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 сентября 2025

Washington Post: Трамп не утвердил $400 млн военной помощи Тайваню
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 августа 2025

Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июля 2025

Тайвань начал крупнейшие в истории учения