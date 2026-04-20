Нетаниягу распорядился изменить схему выплаты компенсаций за отсутствие на работе во время войны

По информации сайта "Мако", премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение изменить схему выплаты компенсаций наемным работникам в частном секторе, отправленным в неоплачиваемые отпуска после начала войны "Рычание льва".

По информации этого источника, минимальный порог неоплачиваемого отпуска для получения компенсации будет снижен с десяти дней до пяти.

В сообщении отмечается, что решение было принято на фоне общественной критики: работники госсектора получили полную компенсацию за вынужденное отсутствие, тогда как сотрудники частных компаний, вернувшиеся к работе уже на второй неделе операции, остались без выплат.

В случае утверждения нового порядка выплат, работники, отсутствовавшие не менее пяти дней, смогут получить от государства возмещение в размере около 70% заработной платы. Стоимость этого решения оценивается в 300 миллионов шекелей. Решение было озвучено в ходе встречи Нетаниягу с председателем президиума делового сектора Дуби Амитаем.