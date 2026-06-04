На месте нефтяных резервуаров в Хайфском заливе построят 19,5 тысяч квартир

Национальный совет по проектированию и строительству единогласно утвердил руководящие принципы подготовки отчета об экологическом воздействии для "Комплекса 1" генплана 75 "Шаар а-Мифрац" в Хайфском заливе.

Речь идет о территории 3000 дунамов, включающей, среди прочего, нефтяной терминал, стадионный комплекс, лес Брандес и береговую полосу.

На месте планируется строительство 19500 жилых, около 225 тыс. кв. м объектов общественного назначения, 1,15 млн кв. м торговых и деловых площадей, а также 2000 гостиничных номеров.

Решение национального совета является переходом от этапа стратегического планирования к этапу детального проектирования. На следующем этапе будут разработаны подробные планы параллельно с подготовкой экологического отчета.

Новый градостроительный проект должен связать Хайфу с северными пригородами.