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Экономика

На месте нефтяных резервуаров в Хайфском заливе построят 19,5 тысяч квартир

Недвижимость
Экология
Хайфа
время публикации: 04 июня 2026 г., 22:44 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 22:47
На месте нефтяных резервуаров в Хайфском заливе построят 19,5 тысяч квартир
Wikipedia.org. Фото: he Israeli Association of General Aviation. Pilot: Eli Inbar / Meronim

Национальный совет по проектированию и строительству единогласно утвердил руководящие принципы подготовки отчета об экологическом воздействии для "Комплекса 1" генплана 75 "Шаар а-Мифрац" в Хайфском заливе.

Речь идет о территории 3000 дунамов, включающей, среди прочего, нефтяной терминал, стадионный комплекс, лес Брандес и береговую полосу.

На месте планируется строительство 19500 жилых, около 225 тыс. кв. м объектов общественного назначения, 1,15 млн кв. м торговых и деловых площадей, а также 2000 гостиничных номеров.

Решение национального совета является переходом от этапа стратегического планирования к этапу детального проектирования. На следующем этапе будут разработаны подробные планы параллельно с подготовкой экологического отчета.

Новый градостроительный проект должен связать Хайфу с северными пригородами.

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