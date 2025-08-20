Резервистам вернут часть сбора за разрешение на оружие

Министерство национальной безопасности сообщило, что 3619 резервистов ЦАХАЛа, вынужденных заплатить полную стоимость сбора за разрешение на ношение оружия из-за сбоя в передаче данных между ЦАХАЛом и управлением лицензирования оружия, получат возврат.

Возврат стал возможен по итогам проверки, проведенной МНБ в связи с представительским иском, поданным в Иерусалимский окружной суд в 2023 году одним из резервистов.