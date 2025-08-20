Израильские компании не пустят на оборонную выставку в Нидерландах "по соображениям безопасности"

Организаторы выставки морских вооружений NERD, которая состоится в ноябре этого года в Нидерландах, объявили, что не допустят израильские компании к участию в выставке по соображениям безопасности.

Следует отметить, что выставка в Нидерландах считается минорной и министерство обороны Израиля не собиралось создавать на ней израильский павильон, однако ведущие корпорации, такие как "Авиационная промышленность", "Рафаэль" и "Эльбит" намеревались направить на выставку свои экспозиции.

Шаг организаторов выставки отражает охлаждение в отношении Нидерландов к Израилю в рамках общего ухудшения его международного положения в мировом общественном мнении. Решение политико-оборонного кабинета расширить войну в Газе с ее оккупацией, в полном противоречии с позицией армии по этому вопросу, может усугубить положение компаний из Израиля в мире, включая оборонные компании.

На данный момент усилия минобороны направлены на участие израильских компаний в престижной оборонной выставке DSEI в Лондоне. Ожидается, что она станет объектом пропалестинских протестов.