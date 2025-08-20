x
20 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские компании не пустят на оборонную выставку в Нидерландах "по соображениям безопасности"

Оборонка
Нидерланды
время публикации: 20 августа 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 22:34
Израильские компании не пустят на оборонную выставку в Нидерландах "по соображениям безопасности"
Пресс-служба Рафаэль

Организаторы выставки морских вооружений NERD, которая состоится в ноябре этого года в Нидерландах, объявили, что не допустят израильские компании к участию в выставке по соображениям безопасности.

Следует отметить, что выставка в Нидерландах считается минорной и министерство обороны Израиля не собиралось создавать на ней израильский павильон, однако ведущие корпорации, такие как "Авиационная промышленность", "Рафаэль" и "Эльбит" намеревались направить на выставку свои экспозиции.

Шаг организаторов выставки отражает охлаждение в отношении Нидерландов к Израилю в рамках общего ухудшения его международного положения в мировом общественном мнении. Решение политико-оборонного кабинета расширить войну в Газе с ее оккупацией, в полном противоречии с позицией армии по этому вопросу, может усугубить положение компаний из Израиля в мире, включая оборонные компании.

На данный момент усилия минобороны направлены на участие израильских компаний в престижной оборонной выставке DSEI в Лондоне. Ожидается, что она станет объектом пропалестинских протестов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июня 2025

Суд отклонил иск израильских оборонных компаний против правительства Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июня 2025

Авиасалон "Ле Бурже": организаторы заблокировали израильские павильоны черной стеной
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 апреля 2025

Израиль сократит свое присутствие на авиасалоне в Ле Бурже
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2024

Организатор Euronaval: "Израильские компании смогут участвовать, если их оружие не использует ЦАХАЛ"