Задержан таксист, подозреваемый в обмане 75-летнего старика. Видео

Полиция сообщила о задержании 56-летнего жителя Реховота, подозреваемого в мошенничестве в отношении 75-летнего мужчины, которого он вез из медицинского учреждения в центре Тель-Авива.

По данным следствия, во время поездки водитель завладел банковской картой пенсионера и совершил с ее помощью покупки на тысячи шекелей. Вместо того чтобы доставить пассажира по указанному адресу, он высадил его на севере Тель-Авива и уехал.

После подачи заявления следователи полицейского участка "Лев Тель-Авив" начали расследование, установили личность подозреваемого и собрали доказательства.

Представленные суду материалы стали основанием для выдачи ордера на арест по подозрению в краже и мошенничестве.

Накануне вечером после проведения оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Его доставили на допрос в полицию, а сегодня он предстанет перед судом, где будет рассмотрен вопрос о продлении срока его содержания под стражей.