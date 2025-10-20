x
20 октября 2025
20 октября 2025
Экономика

Пять самых распространенных нарушений трудового законодательства в Израиле

Рынок труда
Суд
время публикации: 20 октября 2025 г., 11:17
Пять самых распространенных нарушений трудового законодательства в Израиле
Avshalom Sassoni/FLASH90

Портал Walla публикует список наиболее часто встречающихся нарушений трудового законодательства, составленный компанией "Окец Маарахот", специализирующаяся на решениях для управления кадрами, совместно с аудитором Нетанэлем Моргенштерном, на основе анализа более 300 решений судов по трудовым спорам, вынесенных за 2025 год.

В этот список попали ошибки в оплате отсутствия предварительного уведомления перед увольнением, невыплата остатка оздоровительных, ошибки в расчете отпускных дней, неправильный расчет оплаты сверхурочных, особенно из-за попыток включить их в глобальное количество часов вместо расчета на ежедневной основе (недоработка в один день не компенсирует сверхурочную работу в другой день), и непроведение слушаний перед увольнением.

В 2024 году Управление регулирования и правоприменения в министерстве труда открыло 2075 дел против работодателей, нарушивших трудовое законодательство, оштрафовав их на 100,6 миллионов шекелей.

