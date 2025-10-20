Суд одобрил соглашение с владельцами прав отдыха в Клаб Отеле вопреки позиции Баарав-Миары

Тель-Авивский окружной суд утвердил внесудебное мировое соглашение по представительскому иску, поданному в 2016 году Советом по защите прав потребителей против компаний группы "Клаб Отель".

Представительский иск касался претензий Совета по поводу о взимании чрезмерных эксплуатационных сборов с владельцев прав отдых в отелях Club Hotel Eilat или Club Inn Eilat в результате "раздувания статей расходов". Согласно иску, Club Hotel переложил статьи эксплуатационных расходов своих отелей на владельцев прав на отдых вопреки условиям договора.

По мировому соглашению, "в качестве жеста доброй воли и без признания вины", Club Hotel предоставит 22360 владельцам единиц отдыха, имевшим право на отдых в отелях Club Hotel Eilat или Club Inn Eilat в течение 7 лет, предшествовавших дате подачи иска (1 ноября 2016 года), 5000 дней отдыха общей стоимостью приблизительно 5 миллионов шекелей. Каждый член группы может получить две ночи в отеле в типе номера или апартамента, которым он владеет, без дополнительной оплаты, при условии, что у него нет задолженности по эксплуатационным сборам.

Право на эти дни отдыха предоставляется в порядке живой очереди, при условии бронирования в соответствующем отеле не менее, чем за две недели.

Если в течение 5 лет члены группы не воспользуются предоставленным им правом, сумма, оставшаяся в фонде компенсаций (по себестоимости для Club Hotel), будет переведена в фонд групповых исков.

Следует отметить, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара была против данного мирового соглашения, однако суд не согласился с ее позицией.