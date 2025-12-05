Фехтование. Израильтяне завоевали пять медалей в Канаде

Израильские шпажисты удачно выступили на юниорском турнире Canadian Open, который является этапом подготовки к Кубку мира.

Кубок мира начнется через несколько дней в Ванкувере.

Алон Сарид и Дов Виленский стали победителями турнира.

Юваль Ицхаки, Итамар Тавор и Федор Чефарский завоевали бронзовые медали.