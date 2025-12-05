x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 14:30
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фехтование. Израильтяне завоевали пять медалей в Канаде

Фехтование
время публикации: 05 декабря 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 13:18
Фехтование. Израильтяне завоевали пять медалей в Канаде
AP Photo/Tatan Syuflana

Израильские шпажисты удачно выступили на юниорском турнире Canadian Open, который является этапом подготовки к Кубку мира.

Кубок мира начнется через несколько дней в Ванкувере.

Алон Сарид и Дов Виленский стали победителями турнира.

Юваль Ицхаки, Итамар Тавор и Федор Чефарский завоевали бронзовые медали.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 ноября 2025

Фехтование. Израильтяне завоевали три медали молодежного турнира в Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Израильский фехтовальщик завоевал бронзовую медаль в Австрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Впервые в истории спортсмен из Катара соревновался с израильтянином