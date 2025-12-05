Фехтование. Израильтяне завоевали пять медалей в Канаде
Израильские шпажисты удачно выступили на юниорском турнире Canadian Open, который является этапом подготовки к Кубку мира.
Кубок мира начнется через несколько дней в Ванкувере.
Алон Сарид и Дов Виленский стали победителями турнира.
Юваль Ицхаки, Итамар Тавор и Федор Чефарский завоевали бронзовые медали.
