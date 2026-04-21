|
Экономика

Утвержден план ускоренной реновации для Кирьят-Шмоны

Галилея
Недвижимость
время публикации: 21 апреля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 07:51
David Cohen/Flash90

Окружная комиссия по проектированию и строительству Северного округа утвердила план реновации тысяч жилых единиц в Кирьят-Шмоне с целью вернуть жителей в город.

План предоставляет владельцам недвижимости возможность немедленно подавать заявки на разрешения на строительство. Он предусматривает утверждение разделения объектов, добавление жилых единиц и возведение дополнительных строений на существующих участках. Плановые органы охарактеризовали инициативу как экстренную меру для сдерживания оттока населения из города.

В Управлении планирования опасаются, что без современного жилья многие жители предпочтут не возвращаться домой после окончания боевых действий. Поэтому все новое строительство в рамках плана предусматривает оборудование стандартного защищенного помещения (МАМАД). Это требование направлено на устранение разрыва в защищенности жилья, ставшего главным препятствием для семей в городе.

По словам генерального директора Управления планирования Рафи Альмалиаха, план предлагает комплексное решение в виде обновления жилого фонда и его обеспечения безопасными помещениями.

