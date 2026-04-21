21 апреля 2026
Экономика

Минсельхоз обвинил ритейлеров в завышении цен на импортный виноград

время публикации: 21 апреля 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 07:31
Проверка министерства сельского хозяйства показала, что виноград из Южной Африки, импортировавшийся в Израиль в декабре 2025 - январе 2026 года по средней цене в 14 шекелей за килограмм после таможенных пошлин, продавался потребителю за 32 шекеля. То есть торговая наценка составляла 131%

В письме на имя руководителей торговых сетей генеральный директор министерства Орен Лави охарактеризовал результаты проверки как «серьёзный провал рынка и чудовищные посреднические наценки».

Министерство направило торговым сетям письмо с предупреждением о возможности государственного контроля цен на импорт овощей и фруктов.

"Я не допущу ситуации, при которой израильский фермер страдает от затоваривания рынка в критические периоды перекрытия сезонов, тогда как потребитель не получает никакого снижения цен", - заявил Лави. "Мы работаем над обновлением таможенного тарифного приказа с учётом изменившихся сроков сбора урожая и потребностей рынка, исходя из задачи защиты израильских производителей".

