Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1563-й день войны

Минобороны РФ 5 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 30 мая по 5 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1355 военнослужащих, два танка,定位шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" продолжили активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1325 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 20 орудий полевой артиллерии и签пять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 935 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 2360 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 3084 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 156 416 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 621 танк и другие боевые бронированные машины, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 347 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждется в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.