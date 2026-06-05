Победа иранцев. Поражение французов. Ничья сборных Испании и Ирака

Перед чемпионатом мира по футболу проходят товарищеские матчи сборных. Неожиданно оступились главные фавориты турнира - сборные Франции и Испании.

Словения - Кипр 1:1

Испания - Ирак 1:1

Испанцы играли в экспериментальном составе. В матче не приняли участие Ламин Ямаль, Муньос, Нико Уильямс, Педри, Кукурелья, Ойярсабаль, Райя.

В воротах играл голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия.

На 16-й минуте счет открыл Ферран Торрес.

На 27-й минуте Мерхас Доски (Виктория Пльзень, Чехия) нанес удар с острого угла. Вратарь ошибся 1:1.

Франция - Кот д`Ивуар 1:2

Ивуарийцы впервые в истории победили сборную Франции.

На 45-й минуте Райан Шерки на линии штрафной обыграл двух защитников и нанес точный удар 1:0.

После перерыва Дидье Дешам сделал пять замен. В том числе с поля ушли Мбаппе и Олисе.

На 53-й минуте Николя Пепе (Вильярреал) прострелил. Динь ошибся. Гела Дуэ (Страсбур) сравнял счет 1:1. Гела - старший брат звезды сборной Франции Дезире Дуэ.

На 84-й минуте Гела Дуэ сделал передачу. Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) ушел от двух защитников и забил победный гол.

Иран - Мали 2:0

Матч проходил в Анталье.

Голы забили Саид Эзатолахи (Шабаб Аль-Ахли, Дубай) и Рамин Резаэян (Эстегляль. В этом сезоне на правах аренды играл за Фулад).