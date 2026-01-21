Yes повышает цену на спортивные каналы, турецкие сериалы и боевики
время публикации: 21 января 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 21:58
Компания многоканального телевидения Yes с 1 февраля повышает цены на пакет спортивных каналов, пакеты турецких, индийских и испанских сериалов, пакет средиземноморских каналов и пакет боевиков.
Спортивный пакет подорожает на 10 шекелей в месяц до 99,9 шекелей в месяц, что является самой высокой ценой на рынке.
Остальные пакеты подорожают на 5 шекелей.