В Германии украден грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Швейцарская компания Nestle сообщила, что в Германии был похищен грузовик, перевозивший 12 тонн шоколада KitKat. Автомобиль пропал несколько дней назад на пути из Италии в Польшу. Украдено 413793 батончиков новой разновидности.

В сообщении компания обыграла свой рекламный лозунг: "Мы всегда призывали сделать перерыв с KitKat. Но, похоже, грабители восприняли это слишком буквально и решили сделать перерыв с 12 тоннами нашего шоколада".

Nestle предупреждает, что последствием угона может стать дефицит шоколадных батончиков. Не исключается, что похищенное может быть продано по неофициальным каналам, но компания считает, что, в случае поступления в продажу, сможет найти шоколад по коду для сканирования.