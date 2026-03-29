x
29 марта 2026
|
последняя новость: 13:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии украден грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Германия
время публикации: 29 марта 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 13:17
AP Photo/Martin Cleaver

Швейцарская компания Nestle сообщила, что в Германии был похищен грузовик, перевозивший 12 тонн шоколада KitKat. Автомобиль пропал несколько дней назад на пути из Италии в Польшу. Украдено 413793 батончиков новой разновидности.

В сообщении компания обыграла свой рекламный лозунг: "Мы всегда призывали сделать перерыв с KitKat. Но, похоже, грабители восприняли это слишком буквально и решили сделать перерыв с 12 тоннами нашего шоколада".

Nestle предупреждает, что последствием угона может стать дефицит шоколадных батончиков. Не исключается, что похищенное может быть продано по неофициальным каналам, но компания считает, что, в случае поступления в продажу, сможет найти шоколад по коду для сканирования.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook