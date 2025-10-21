x
21 октября 2025
21 октября 2025
Экономика

Минфин готов субсидировать прямое авиасообщение с Аргентиной

Авиация
Аргентина
время публикации: 21 октября 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:11
AP Photo/Victor R. Caivano

Министерство финансов Израиля опубликовало запрос на получение информации, приглашающий авиакомпании предоставить предварительные данные о возможности обслуживания прямого авиасообщения между Израилем и Буэнос-Айресом.

В министерстве дали понять, что после предварительного сбора информации готовы обсудить возможность субсидирования таких авиарейсов.

Публикация запроса является прямым продолжением предложения, представленного правительству в конце мая, в рамках которого министерства иностранных дел и финансов заявили о намерении создать операционный механизм, обеспечивающий успех маршрута Израиль-Аргентина с ориентировочной загрузкой два прямых рейса в неделю.

Вместе с тем речь идет об одном из самых длинных и сложных маршрутов для эксплуатации, требующем полета около 15 часов и более – грани возможностей дальнемагистральных пассажирских самолетов.

Экономика
