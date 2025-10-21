Офицеры запаса ПВО ЦАХАЛа продали за $3 млн стартап, созданный в свободное от перехвата ракет время

Американская компания Collage AI, принадлежащая Morningside и разработавшая платформу для сотрудничества академии и рынка труда с помощью технологий ИИ, объявила о покупке израильского стартапа StudyWise.

Стартап, создавший платформу подготовки и проверки экзаменов и заданий в системе образования, был основан тремя офицерами ПВО запаса Армии обороны Израиля в 2024 году, в промежутках между перехватами вражеских ракет и беспилотников.

Инициатива по разработке продукта возникла после того, как они выявили растущие пробелы в обучении, наряду с изменениями в мире и ростом использования ИИ.

Основатели StudyWise займут ключевые управленческие должности в компании.