Офицеры запаса ПВО ЦАХАЛа продали за $3 млн стартап, созданный в свободное от перехвата ракет время
время публикации: 21 октября 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 23:02
Американская компания Collage AI, принадлежащая Morningside и разработавшая платформу для сотрудничества академии и рынка труда с помощью технологий ИИ, объявила о покупке израильского стартапа StudyWise.
Стартап, создавший платформу подготовки и проверки экзаменов и заданий в системе образования, был основан тремя офицерами ПВО запаса Армии обороны Израиля в 2024 году, в промежутках между перехватами вражеских ракет и беспилотников.
Инициатива по разработке продукта возникла после того, как они выявили растущие пробелы в обучении, наряду с изменениями в мире и ростом использования ИИ.
Основатели StudyWise займут ключевые управленческие должности в компании.