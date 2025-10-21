x
21 октября 2025
21 октября 2025
Экономика

Австралия и США подписали соглашение по минералам и редкоземельным металлам

США
Австралия
время публикации: 21 октября 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 06:14
AP Photo/Evan Vucci

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра и Вашингтон подписали соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам.

По словам премьера, стороны "вместе будут создавать больше, используя австралийские критические минералы для обеспечения американских технологий", а также открывают "новую главу" в общей истории двух стран.

Сообщение последовало после встречи Альбанезе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает Associated Press.

Речь идет о крупной программе инвестиций в добычу и переработку критических минералов в Австралии для диверсификации поставок и снижения зависимости от Китая. В публикациях фигурирует объем порядка $8,5 млрд, а также планы ускоренного запуска совместных проектов и поддержка со стороны EXIM Bank США для ряда австралийских компаний.

